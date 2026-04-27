Гости бросились воровать спиртное со столов во время покушения на Трампа

Часть гостей ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома во время покушения на американского лидера Дональда Трампа воспользовались общей суматохой и панической атмосферой. Под «шумок» они начали хватать со столов бутылки с вином и шампанским, передает Israel News.

Журналисты иронично отметили, что, пока сотрудники Секретной службы закрывали своими телами президента, журналисты спасали алкоголь. Соответствующие кадры появились в Сети, на них одна из девушек сначала спокойно берет со стола бутылку шампанского, а затем тянется за второй.

В кадре также фигурируют другие гости с заветными бутылками. Действовали они целенаправленно именно в тот момент, когда спецслужбы были сконцентрированы на спасении высокопоставленных персон.

Ранее сообщалось, что стрельбу устроил 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Пострадал только агент Секретной службы, который получил пулю в бронежилет. В данный момент его жизни ничего не угрожает.

До этого исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что расследование стрельбы в отеле Washington Hilton возглавил директор ФБР Кэш Патель. Бланш выразил уверенность в работе, которую проводит Федеральное бюро расследований.

