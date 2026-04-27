«Вопрос времени»: главе ФБР предрекли карьерную «гибель»

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель, скорее всего, будет уволен в ближайшее время, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. По словам собеседника издания, главная причина — негативные публикации о директоре ФБР, что «плохо смотрится» для такого высокопоставленного лица.

В тексте отмечено, что американский лидер Дональд Трамп устал от скандалов, которые отвлекают внимание от деятельности его администрации. Politico отмечает, что президент США известен своей привычкой часто менять мнение, и, если он хочет «встряхнуть» свою команду перед промежуточными выборами, сейчас самое время.

Вопрос об увольнении Пателя стал обсуждаться после появления в СМИ ряда разоблачительных материалов о нем. Так, более 20 источников сообщили о «чрезмерном употреблении алкоголя» главой ФБР, из-за чего в ведомстве неоднократно переносились совещания. Патель подал в суд на обвинителей, требуя за клевету баснословную сумму.

Ранее стало известно, что Патель лично взял под контроль расследование стрельбы в отеле Washington Hilton, произошедшей во время приема с участием президента США. Он выразил уверенность в работе, которую проводит Федеральное бюро расследований.