Жители Стамбула в панике покинули кафе из-за «угрозы» стихийного бедствия Birgün: гости кафе в Стамбуле приняли звук из аудиосистемы авто за землетрясение

В стамбульском районе Султангази посетители кафе в панике выбежали на улицу, испугавшись землетрясения. Однако причиной их страха стала не подземная активность, а мощная аудиосистема проезжавшей мимо машины, сообщил портал Birgün.

На опубликованной видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчины, игравшие в настольную игру, внезапно озираются и в панике бросаются к выходу, создавая пробку в дверях. Один из посетителей, Орхан Кескин, рассказал, что в действительности здание начало шататься.

Мы сидели в кафе, внезапно здание начало шататься, стекла тряслись, еще чуть-чуть — и они разбились бы. Все решили, что это землетрясение, я выбежал одним из первых. За мной был один мужчина, он так запаниковал, что упали со стола все стаканы, — сообщил газете посетитель кафе.

Турецкие власти и ученые регулярно предупреждают о риске сильного землетрясения в регионе Мраморного моря. Это поддерживает высокий уровень тревожности среди жителей.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Монголии. По информации специалистов, очаг залегал на глубине 15 километров. Подземные толчки ощущались в том числе в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.