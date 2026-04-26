«Есть басня такая»: Лавров вспомнил о Моське при оценке планов Зеленского Лавров при оценке планов Зеленского привел пример из басни «Слон и Моська»

Президент Украины Владимир Зеленский, планирующий возглавить некое европейское военное образование, напоминает персонажа из басни Ивана Крылова «Слон и Моська», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Глава ведомства намекнул, что попытки украинского политика казаться значимым не соответствуют реальному положению дел.

Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, «Слон и Моська», по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа, он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование, — сказал Лавров

Басня Крылова рассказывает о маленькой Моське, которая громко лает на проходящего слона. Таким образом она пытается казаться смелой и значимой, хотя на самом деле не представляет для него никакой угрозы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины неучем из-за его слов о планах России втянуть союзников в конфликт и контролировать соседей. Представитель МИД подчеркнула, что Москва долгие годы призывала Европу и НАТО выстраивать общую неделимую безопасность, а не диктовать свои условия.