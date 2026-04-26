26 апреля 2026 в 23:24

«Все разваливается»: голливудский актер намерен взять паузу в карьере

The Sun: актер Том Харди возьмет многолетнюю паузу в карьере из-за здоровья

Том Харди Фото: IMAGO/James Warren/Global Look Press
Известный британский актер Том Харди планирует взять продолжительный отпуск после завершения работы над криминальной драмой «Гангстеренд», сообщает The Sun. По данным издания, творческая пауза может затянуться на несколько лет.

Причиной для принятия такого радикального решения стали проблемы со здоровьем у актера и физическое истощение. По его словам, он чувствует износ организма из-за физически сложных ролей. Так, Харди перенес две операции на коленях, у него грыжа межпозвоночного диска, ишиас и плантарный фасциит.

Все разваливается, и лучше не становится, — цитирует актера издание.

Сейчас 48-летний британец заканчивает съемки во втором сезоне сериала «Гангстеренд», где исполняет главную роль Гарри Де Соуза. В прессе появлялась информация о напряженных отношениях Харди с коллегой по сериалу Хелен Миррен, которую он якобы «доводил до белого каления» на съемочной площадке.

Ранее сообщалось, что народный артист России Борис Щербаков отказывается от больших выступлений из-за плохого настроения. Его сын Василий Щербаков такими словами опроверг информацию о том, что у отца сохраняются проблемы с сердцем. Актер достаточно много работает по другим направлениям, и на съемки у него не остается ресурса.

