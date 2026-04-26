«Все разваливается»: голливудский актер намерен взять паузу в карьере

Известный британский актер Том Харди планирует взять продолжительный отпуск после завершения работы над криминальной драмой «Гангстеренд», сообщает The Sun. По данным издания, творческая пауза может затянуться на несколько лет.

Причиной для принятия такого радикального решения стали проблемы со здоровьем у актера и физическое истощение. По его словам, он чувствует износ организма из-за физически сложных ролей. Так, Харди перенес две операции на коленях, у него грыжа межпозвоночного диска, ишиас и плантарный фасциит.

Все разваливается, и лучше не становится, — цитирует актера издание.

Сейчас 48-летний британец заканчивает съемки во втором сезоне сериала «Гангстеренд», где исполняет главную роль Гарри Де Соуза. В прессе появлялась информация о напряженных отношениях Харди с коллегой по сериалу Хелен Миррен, которую он якобы «доводил до белого каления» на съемочной площадке.

