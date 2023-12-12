Мизулина предложила Милохину создавать контент для российской армии

Фото: Dmitry Rogulin/Global Look Press

Даня Милохин

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила тиктокеру Дане Милохину заняться созданием контента для российской армии. По ее словам, которые приводит РИА Новости, блогер мог бы делать достойный контент, если бы отправился служить. Мизулина подчеркивает, что Милохину нечего бояться в армии, так как его могли бы определить работать в библиотеку или на кухню.

По словам главы ЛБИ, она не понимает, почему Милохин опасается службы в Вооруженных силах РФ. Она напомнила, что военнослужащих срочной службы не отправляют в зону проведения специальной военной операции. Мизулина утверждает, что у Лиги безопасного интернета изначально была надежда на то, что блогер явится в военкомат по повестке и займется созданием позитивного контента для армии.

А что он испугался-то? Что страшного такого? Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был. И то вряд ли он оказался бы в строю — оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре. <...> Если бы его призвали, это был бы очень хороший, позитивный контент для российской армии, как нам кажется, — заявила Мизулина, выступая перед студентами из Нижнего Новгорода.

Сам блогер ранее заявил, что он готов вернуться в Россию, если вместо армии пойдет учиться в вуз. По его словам, во время учебы в университете у него будет возможность «снимать тиктоки» и самостоятельно выстраивать график, в то время как в армии «придется чистить картошку».