Лерчек подала в суд на известного стилиста

Иск на 2,4 млн рублей к своему бывшему стилисту Эльвире Янковской подала блогер Лерчек (Валерия Чекалина), обвинив ее в продаже поддельных люксовых вещей, сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Требования заявлены в рамках уголовного дела о мошенничестве, по которому Янковская проходит в статусе обвиняемой. Кроме того, Чекалина заявляет, что стилист использовала ее имя в личных целях, якобы получая скидки в салонах и доступ на закрытые мероприятия под предлогом «связей».

Продавала мне контрафактные вещи под видом оригинальных, а также использовала мое имя для получения различных привилегий. Янковская являлась моим стилистом на постоянной основе: подбирала мне образы, искала и покупала одежду, мы вместе ходили по магазинам, — указала блогер.

Конфликт продолжается уже длительное время. Чекалина приобретала через стилиста дорогие брендовые товары. Янковская утверждала, что закупает их у проверенного байера. Сначала блогер доверяла ей и не придавала значения неровным швам и другим сомнительным деталям на аксессуарах. Однако позже она решила провести проверку и отдала вещи на экспертизу в магазин, где оценивают подлинность. В ЦУМе подтвердили: приобретенные товары не являются оригинальными.

Ранее Лерчек, проходящая лечение от рака желудка, представила косметику собственного нового бренда. Она приняла участие в промокампании и снялась в фотосессии без парика. Во время записи видео девушка не сдержала эмоций и расплакалась.