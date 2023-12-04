Милохин выдвинул условие возвращения в Россию Милохин согласен вернуться в РФ при условии, что вместо армии пойдет в вуз

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Даня Милохин

Популярный 21-летний тиктокер Даня Милохин на сервисе Twitch заявил, что готов вернуться в Россию, если вместо армии пойдет учиться в вуз. По его словам, в университете можно «тиктоки снимать».

Почему бы и нет? В университете хотя бы можно тиктоки снимать и там свободный график, а в армии придется чистить картошку и убирать туалеты, — заявил блогер.

Ранее Милохин в разговоре с фигуристкой Евгенией Медведевой на ее YouTube-шоу «БеС Комментариев» сообщил, что потерял контракт со Сбербанком на 90 млн рублей в год после того, как появился на музыкальной премии МУЗ ТВ в женском платье в 2021 году. Блогер заявил, что не сильно расстроился из-за случившегося и не жалеет о своем поступке. Милохин признался, что понимал, какой резонанс вызовет в обществе его образ, и сознательно пошел на это.

В том же интервью Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин, который ему задала Медведева. Сначала блогер предположил, что это город, а после подсказок фигуристки догадался и ответил, что Сахалин — это остров. Еще сложнее для блогера оказался вопрос, в какой стране находится Сахалин. Недолго думая, Милохин ответил, что в Канаде.

Ранее стало известно, что Милохину прямо в TikTok-хаус, расположенный в Московской области, пришла очередная повестка с требованием явиться в военкомат. В настоящее время 21-летний блогер находится в Дубае.