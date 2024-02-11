«Мое прошлое»: Бузова призналась, что не может «стереть» Тарасова из памяти Бузова заявила, что не может забыть отношения с Тарасовым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова заявила, что не может забыть бывшего супруга футболиста Дмитрия Тарасова, именно поэтому она так часто упоминает его. Артистка добавила, что считает нормальным рассказывать и вспоминать о своем прошлом, передает издание The Voice.

По данным портала, 10 февраля в Москве исполнительница появилась на концерте Big Love Show, где пообщалась с журналистами. Бузова призналась, что не может стереть из памяти все произошедшее и считает, что в воспоминаниях нет ничего плохого. Ненормально же, по ее мнению, оскорблять и унижать бывших партнеров.

Это мое прошлое. Без прошлого не бывает настоящего, не выстраивается будущее. Я не могу взять и стереть из памяти, потому что мы были вместе долгие годы — пять лет. И были счастливые моменты. И что мне, пять лет взять, стереть и про них не говорить? — сказала она.

Напомним, пара была в браке с 2012 по 2016 год. Причиной разрыва, как утверждала сама певица, стали измены спортсмена. Он, в свою очередь, считает, что отношения не сложились из-за того, что артистка не хотела детей.

Ранее Бузова с иронией высказалась о Тарасове, заявив, что он потерял популярность после разрыва отношений с ней. Она добавила, что о футболисте никто бы не вспомнил, если бы не она.