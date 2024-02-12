Стало известно об экстренной госпитализации Петросяна Mash: Петросяна экстренно госпитализировали в Москве с переломом предплечья

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Telegram-канал Mash сообщил, что российского юмориста Евгения Петросяна срочно госпитализировали в Москве. По данным канала, у него выявили перелом предплечья со смещением.

Как сообщает Mash, Петросян накануне днем упал во время променада на Лесной улице в центре Москвы. По информации канала, юмористу сразу вызвали скорую, в настоящий момент он находится в больнице.

Недавно Евгения Петросяна заметили пьющим пиво в полном одиночестве. Судя по кадрам, распространившимся в Сети, комик находился за барной стойкой со стаканом пенного и время от времени о чем-то переговаривался с барменом. На видео заметно, что Петросян посетил питейное заведение без друзей и молодой супруги Татьяны Брухуновой.

Ранее Mash писал, что российской актрисе Нелли Уваровой, известной зрителям по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», вызвали скорую помощь в Российский академический молодежный театр. По его информации, артистка получила травму ноги во время репетиции.

Как утверждал канал, Уваровой после травмы стало сложно передвигаться и она не могла дойти до травмпункта самостоятельно, после чего ее коллеги вызвали медиков в театр.