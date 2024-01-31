Петросяна заметили пьющим в полном одиночестве В Сети появилось видео трапезы Петросяна с бокалом пива и без молодой жены

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна заметили пьющим пиво в полном одиночестве. Соответствующее видео распространил Telegram-канал «НеМалахов».

Судя по кадрам, комик находился за барной стойкой со стаканом пива и время от времени о чем-то переговаривался с барменом. На видео заметно, что Петросян посетил питейное заведение без друзей и молодой супруги Татьяны Брухуновой.

Евгений Петросян с 2019 года женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года. Официальному заключению их союза предшествовал громкий развод юмориста с Еленой Степаненко. Экс-супруги долгое время делили имущество, что громко освещалось в СМИ. Последнее время Петросян редко появляется в медиапространстве и занимается воспитанием трехлетнего сына Вагана, рожденного Брухуновой.

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