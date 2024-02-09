Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр Mash: звезде «Не родись красивой» Уваровой вызвали скорую в театр из-за травмы

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Нелли Уварова

Telegram-канал Mash сообщил, что российской актрисе Нелли Уваровой, известной зрителям по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», вызвали скорую помощь в Российский академический молодежный театр. По его информации, артистка получила травму ноги во время репетиции.

Как передает канал, Уваровой после травмы стало сложно передвигаться и она не могла дойти до травмпункта самостоятельно, после чего ее коллеги вызвали медиков в театр. По данным канала, врачи подозревают у актрисы перелом или разрыв связок.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве госпитализировали заслуженную артистку Чечено-Ингушской АССР Ирину Чипиженко, которая играла в фильме «Елки» и сериале «Интерны». Она попала в больницу с бронхитом и пневмонией. Актриса жаловалась на кашель, одышку и общую слабость. После медицинского обследования врачи диагностировали у нее дыхательную недостаточность.

До этого сообщалось о госпитализации актера Михаила Боярского в Санкт-Петербурге. В театре имени Ленсовета пояснили, что артист проходит плановое обследование. Все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни. Боярский должен вернуться на сцену 20 февраля.