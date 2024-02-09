Актрису из «Елок» и «Интернов» госпитализировали в Москве Mash: актриса из «Елок» и «Интернов» Чипиженко попала в больницу в Москве

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Ирина Чипиженко

Telegram-канал Mash сообщил, что заслуженную артистку Чечено-Ингушской АССР Ирину Чипиженко, известную по фильму «Елки» и сериалу «Интерны», госпитализировали в Москве. По его информации, актриса попала в больницу с пневмонией и бронхитом.

Как передает канал, Чипиженко жаловалась на одышку, кашель и общую слабость. По данным Mash, после обследования у актрисы диагностировали дыхательную недостаточность первой степени и ее оставили в больнице, однако лечение осложняется наличием хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что кинорежиссер Георгий Параджанов был госпитализирован после падения на улице в Москве. Постановщик поскользнулся во дворе своего дома. При падении Параджанов уронил телефон и не смог вызвать скорую помощь, с этим ему помог сосед. Режиссера доставили в больницу с травмой ноги и после обследования отпустили домой.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации народного артиста России Александра Панкратова-Черного с подозрением на инфаркт. По его информации, актеру стало плохо в автомобиле, когда он возвращался домой в Раменки. Позднее супруга артиста Юлия Монахова назвала враньем сообщения о случившемся у него инфаркте. Она заявила, что Панкратов-Черный находился на гастролях, поскользнулся на улице и ушиб ребра.