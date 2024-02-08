Режиссер Параджанов поскользнулся около дома и угодил в больницу Кинорежиссер Георгий Параджанов упал и попал в больницу в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кинорежиссер Георгий Параджанов поскользнулся во дворе дома на Скаковой улице в Москве и упал, сообщает MK.RU. По данным издания, постановщик при падении уронил телефон и не смог вызвать скорую помощь, ему с этим помог сосед.

Отмечается, что 63-летнего Параджанова доставили в больницу с травмой ноги. Как сообщили родственники, режиссера после медицинского обследования отпустили домой.

Георгий Параджанов за свой фильм «Все ушли» (2012) получил премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон», а также главный приз XX Фестиваля российского кино «Окно в Европу». Он является племянником знаменитого советского художника и кинорежиссера Сергея Параджанова, известного своей картиной «Цвет граната» (1968).

Ранее стало известно, что российский актер и музыкант Михаил Боярский был госпитализирован в больницу для прохождения планового обследования. В театре имени Ленсовета отметили, что все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни, Боярский должен вернуться на сцену уже 20 февраля.

РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых человек с сумками, предположительно Боярский, проходит через турникеты Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. По информации канала, артисту предстоит пройти коронарографию и стентирование.