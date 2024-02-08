Жена Панкратова-Черного назвала враньем информацию об инфаркте у актера

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Панкратов-Черный

Супруга народного артиста РФ, кинорежиссера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с NEWS.ru назвала враньем сообщения о случившемся у него инфаркте. По ее словам, актер находился на гастролях, поскользнулся на улице и ушиб ребра.

Он просто упал на льду, никакого инфаркта. Откуда вы вообще берете такую информацию? Это все вранье. Саша на гастролях упал, там была пурга и метель, он поскользнулся и упал на льду. Он очень быстро ходит, всегда говорю ему, чтобы ходил медленнее. У него травма ребер, совершенно другой диагноз. Я удивляюсь, как людям другие диагнозы, инфаркты приписывают, — рассказала Монахова.

Ранее сообщалось, что Панкратова-Черного госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт. Отмечалось, что актеру стало плохо в автомобиле, когда он возвращался в Раменки несколько дней назад.

Утверждалось, что звезда фильмов «Где находится нофелет?» и «Мы из джаза» пожаловался на сильную боль в груди, после чего ему экстренно вызвали скорую помощь. Во время первичного осмотра медики зафиксировали у Панкратова-Черного нарушение сердечного ритма, затем его в предынфарктном состоянии отвезли в больницу.

Ранее стало известно, что российский актер и музыкант Михаил Боярский находится в больнице в Санкт-Петербурге. В Сети появились кадры, как артист с сумками проходит через турникеты медучреждения. Как позднее пояснили в театре имени Ленсовета, Боярскому назначили плановое обследование. В учреждении подчеркнули, что все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни. Актер должен вернуться на сцену 20 февраля.