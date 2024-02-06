В театре имени Ленсовета назвали причину госпитализации Боярского Театр имени Ленсовета: Боярского госпитализировали для планового обследования

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский

Российский актер и музыкант Михаил Боярский был госпитализирован в больницу для прохождения планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. В учреждении отметили, что все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни, Боярский должен вернуться на сцену во вторник, 20 февраля.

Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице. Это очень ненадолго. Все спектакли, заявленные в репертуаре театра, сохраняются, — говорится в сообщении.

О том, что народный артист РСФСР отправился на плановый осмотр в больницу, стало известно 6 февраля. РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых человек с сумками, предположительно Боярский, проходит через турникеты Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. По информации канала, артисту предстоит пройти коронарографию и стентирование.

В конце ноября портал «78» сообщал, что Боярского доставили в Мариинскую больницу с инфарктом. Позднее PR-менеджер артиста Надежда Дуванова опровергла эти сведения, заявив, что Боярский «прекрасно себя чувствует». В то же время сын артиста — депутат Госдумы Сергей Боярский — подтвердил, что у отца был инфаркт, однако отметил, что тот быстро пришел в себя после этого. В декабре в Театре Ленсовета также сообщили о том, что артист проходит плановый медосмотр.