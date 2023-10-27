Петросян выступил на сцене впервые за долгое время Евгений Петросян дал сольный концерт, посвященный 60-летию на эстраде

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян впервые за долгое время выступил с большим сольным концертом. Он состоялся 27 октября в КЦ «Строгино» и был посвящен 60-летию пребывания артиста на эстраде. На мероприятии побывал корреспондент NEWS.ru.

Артист шутил на социально-бытовые темы, читал стихи, а также оказался не чужд самоиронии, указав в одном из прозвучавших стихотворений на свой солидный возраст и сопутствующие ему нюансы.

Я на себя все чаще злюсь. Склероз мешает — это минус, спасает юмор — это плюс! — заявил со сцены Петросян.

Предыдущий заметный выход юмориста на публику состоялся в январе текущего года, когда он выступил с юбилейным концертом «60 лет на эстраде» в Кремле. В мае в СМИ публиковались новости о госпитализации и якобы смерти Петросяна. 77-летнему артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках, у него сильно закружилась голова. Жена вызвала скорую помощь. Прибывшие медики настояли на госпитализации. В результате Петросяну диагностировали стенокардию. Врачи назначили артисту амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что концерты певца Димы Билана в четырех российских городах перенесли на неопределенный срок. Артист заболел и попал в больницу. Речь идет о запланированных выступлениях в Екатеринбурге, Тюмени, Перми и Челябинске.