Филипп Киркоров: последние новости 12 февраля, ситуация с шоу «Маска»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров возвращается на экраны после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Какие еще последние новости про поп-короля известны сегодня, кто против его участия в шоу «Маска»?

Когда Киркоров вернется на телевидение

По данным Telegram-канала SHOT, «отмена» Филиппа Киркорова, которая началась в конце прошлого года из-за его участия в «голой» вечеринке, сходит на нет. Так, музыкант остался на месте председателя жюри в новом сезоне программы «Маска».

Премьера пятого сезона шоу состоится 18 февраля на канале НТВ. В кресла жюри также вернутся Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который выиграл в четвертом сезоне «Маски» и тоже посещал «голую» вечеринку.

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — сообщил SHOT.

Почему Киркорова вернули в жюри шоу «Маска»

Продюсер Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что Филиппа Киркорова вернули в жюри передачи «Маска», так как он остается № 1 в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что с поп-королем происходили разные истории, но все всегда возвращалось на круги своя.

«Ситуация сама собой поутихнет, возникнут другие инфоповоды. Многие артисты покаялись публично. Тем более в отношении Киркорова — он по-прежнему № 1 в российском шоу-бизнесе. Что бы ни произошло, люди будут любить его творчество. Вполне логично, что его вновь зовут председателем жюри в „Маску“. С ним разные истории происходили. Конечно, он привлекал к себе внимание как звезда первой величины», — высказался Рудченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто выступил против возвращения Киркорова на телевидение

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генеральному директору НТВ с просьбой убрать Филиппа Киркорова из шоу «Маска» после его участия в «голой» вечеринке.

В своем обращении, которое есть в распоряжении NEWS.ru, он заявил о поступивших в его штаб десятках тысяч писем от граждан, требующих убрать поп-короля с НТВ. Также Бородин упомянул комментарий президента России Владимира Путина касательно «голой» вечеринки и просьбу спикера Госдумы Вячеслава Володина к Генпрокуратуре провести тщательную проверку в отношении мероприятия.

«А здесь — раз: Киркоров уезжает в США, продает свою недвижимость, возвращается обратно в Россию, и руководство НТВ принимает решение взять его на телеканал в качестве эксперта какого-то. Вы зря не учитываете мнение наших граждан», — сказал Бородин.

Глава ФПБК не исключил, что если решение о снятии певца с телеэфира будет проигнорировано, то россияне могут начать подписывать петиции и требовать увольнения гендиректора НТВ.

Кто заступился за Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Филиппу Киркорову, как и другим артистам, «отмененным» после «голой» вечеринки, нужно дать шанс.

«От „отмены“ страдает не только артист, но и организаторы концертов и мероприятий, рекламные агентства, сотрудники телеканалов, на которых эти звезды выступают. И фанаты, по крайней мере. Это тысячи людей. Вы знаете, я всегда высказываю свою позицию открыто, никого не защищаю, и с Филиппом Киркоровым у нас были свои конфликты. Но я считаю, что мы должны ему и другим артистам дать шанс на исправление, шанс исправить ошибку», — сказал он NEWS.ru.

Журналист Владимир Соловьев тоже заступался за Киркорова и Диму Билана. Он напомнил, что певцы помогают с гуманитарной помощью для спецоперации.

«По-другому себя ведут только Билан, который и ездил, и помогал, и Киркоров, который выступал, и в Крым ездил, и свою позицию заявил», — говорил Соловьев.

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