Бородин призвал гендиректора НТВ убрать Киркорова из программ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генеральному директору НТВ с просьбой убрать певца Филиппа Киркорова с телеэкранов после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В своем обращении, которое есть в распоряжении NEWS.ru, Бородин заявляет о поступивших в его штаб десятках тысяч писем от граждан, требующих убрать артиста с НТВ.

В своем обращении он упомянул комментарий президента РФ Владимира Путина касательно этой вечеринки, а также просьбу спикера Госдумы Вячеслава Володина к Генпрокуратуре провести тщательную проверку в отношении мероприятия.

А здесь — раз: Киркоров уезжает в США, продает свою недвижимость, возвращается обратно в Россию, и руководство НТВ принимает решение взять его на телеканал в качестве эксперта какого-то. Вы зря не учитываете мнение наших граждан, — сказал Бородин.

Глава ФПБК не исключил, что если решение о снятии Киркорова с телеэфира будет проигнорировано, то россияне могут начать подписывать петиции и требовать увольнения самого гендиректора телеканала.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров вернется на российские телеэкраны после скандала, вызванного его участием в вечеринке Ивлеевой. По его данным, поп-король займет место председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на канале НТВ.

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти 11 февраля, однако премьеру перенесли на неделю. По данным СМИ, это связано с Филиппом Киркоровым. Он был членом жюри шоу «Маска» на протяжении четырех сезонов, однако из-за «отмены» певца его участие в проекте оказалось под вопросом.