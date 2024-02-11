Известный актер назвал Киркорова певцом уровня «Зайка моя» Актер Никоненко назвал Киркорова ресторанным певцом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Актер Сергей Никоненко заявил MK.RU, что считает народного артиста РФ Филиппа Киркорова ресторанным певцом. По мнению звезды сериалов, уровень исполнителя — песня «Зайка моя».

Для меня лично он — ресторанный певец. Справедливости ради хочу сказать, что в свое время был мюзикл «Чикаго» — вот там он годился. Больше нигде мне он не нравится. Уровень — «Зайка моя», ресторан, — сказал Никоненко.

По словам актера, он «не смотрит» Киркорова и не уважает его. Никоненко отметил, что король отечественной поп-эстрады не импонирует ему «не только по-человечески», но и как певец. Артист, сыгравший в кино и театре около 200 ролей, признался, что у него были другие кумиры. С некоторыми из них он был знаком лично, в том числе с певцами Юрием Гуляевым и Муслимом Магомаевым, от встреч с которыми остались приятные воспоминания, рассказал артист.

Я работал в 70-х годах в гала-концерте товарищей кино. Там участвовали серьезные певцы из «первого» ряда. <...> Филипп Киркоров по сравнению с ними, на мой взгляд — самодеятельность, — заявил он.

По словам Никоненко, если он увидит Киркорова по телевизору, то сразу переключит канал.

Он такой неприличный человек, который способен ударить женщину, обидеть слабого. <...> Вырос, вымахал, а ума много, похоже, не нажил, — констатировал актер.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров снова появится на телеэкранах после скандала с «голой» вечеринкой. По его данным, певец вновь займет место в жюри в новом сезоне шоу «Маска».