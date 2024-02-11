«Должны дать шанс»: Пригожин о вернувшемся на телеэкраны Киркорове Пригожин заявил, что вернувшемуся на телеэкраны Киркорову нужно дать шанс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Российскому певцу Филиппу Киркорову, как и другим артистам, которые присутствовали на резонансной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, необходимо дать шанс, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, от «отмены» артистов страдают также организаторы мероприятий и тысячи фанатов.

От «отмены» страдает не только артист, но и организаторы концертов и мероприятий, рекламные агентства, сотрудники телеканалов, на которых эти звезды выступают. И фанаты, по крайней мере. Это тысячи людей. Вы знаете, я всегда высказываю свою позицию открыто, никого не защищаю, и с Филиппом Киркоровым у нас были свои конфликты. Но я считаю, что мы должны ему и другим артистам дать шанс на исправление, шанс исправить ошибку, — сказал продюсер.

Пригожин добавил, что на вечеринке Ивлеевой Киркоров выглядел «приличнее, чем на некоторых своих выступлениях». Он отметил, что именно организаторы «голой» вечеринки подставили всех гостей, и «подставленные не должны стать жертвами».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Филипп Киркоров снова появится на телеэкранах после скандала с «голой» вечеринкой. По его данным, певец вновь займет место в жюри в новом сезоне шоу «Маска».

Как утверждает канал, авторы шоу решили не отказываться от Киркорова. В публикации указано, что вместе с ним в жюри будут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и еще один приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который, к слову, также был замечен на мероприятии Ивлеевой.