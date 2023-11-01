Петросян впервые сыграет в кино Петросян первую роль в кино исполнит в фильме «Манюня: Путешествие на Москву»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Российский юморист Евгений Петросян готовится попробовать себя в новом амплуа — артист впервые за свою долгую карьеру сыграет в кино, сообщает KP.RU. Он согласился принять участие в фильме «Манюня: Путешествие на Москву».

Пока что не сообщается, роль какого персонажа исполнит Петросян. Известно, что режиссером картины выступит Денис Гуляр. Фильм вдохновлен популярной книгой Наринэ Абгарян. Решение приступить к съемкам полнометражной картины было принято после успеха нескольких сезонов сериала про Манюню.

В центре сюжета будут находиться две армянские школьницы: Наринэ Абгарян в исполнении Карины Каграманян и Манюня Шац, которую сыграет Екатерина Темнова. Девочки отправляются в Москву, чтобы попасть на концерт группы «Песняры», в столице они столкнутся со множеством захватывающих приключений.

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