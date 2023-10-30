Первый сериал о Донбассе: где снимают, кто автор сценария, когда выйдет Военная драма «Ополченский романс» расскажет о буднях защитников Донбасса

Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Мариуполь, март, 2022 г.

Создатели сериала по произведению «Ополченский романс» Захара Прилепина рассказали о съемочном процессе. Кто автор сценария, где снимают картину и когда она выйдет на экраны?

Кто автор сценария первого сериала об ополченцах Донбасса

Основой сценария стала книга Захара Прилепина «Ополченский романс», сообщается на сайте Института развития интернета, при поддержке которого реализуется проект. В произведении собраны истории о людях, которые не захотели покидать свои дома и попытались научиться жить в условиях вооруженного конфликта, а также об ополченцах и отношениях между народами. «Ополченский романс», как обозначил сам Прилепин, — это «четырнадцать треков» о войне в Донбассе.

«Военная драма „Ополченский романс“ через отдельные эпизоды жизни главных героев покажет рядовые будни Донбасской войны», — сказано в описании сериала.

По сюжету, журналист Суворов отправляется в Донбасс с гуманитарным грузом, но истинная цель его поездки заключается в другом — узнать правду. Герой подозревает свою супругу в связи со знакомым Лесенцовым. Суворову предстоит переосмыслить свою жизнь на фоне всех происходящих с ним событий.

Где и как снимают сериал об СВО

События сериала происходят в Луганской области 2014 года, однако картину решили снимать в другом российском регионе — в Калуге.

По признанию режиссера сериала Олега Лукичева, для него сериал — это разговор о русской идентичности, как у А. Н. Толстого в «Русском характере» или у М. А. Шолохова в «Судьбе человека». По его мнению, в трагических событиях проявляются истинные черты человеческого характера и появляется ответ на вопрос «Что значит быть русским?».

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Олег Лукичев

Кроме того, сериал призван ответить на вопрос, как началось противостояние.

Кто сыграет в сериале о Донбассе

Главные роли в сериале сыграли Андрей Назимов, народный артист РФ Владимир Стеклов, Юсуп Бахшиев, заслуженные артисты РФ Алексей Вертков и Виталий Кищенко. Они хорошо знакомы российским зрителям.

Назимов известен благодаря съемкам в картинах «Духless 2» (2015), «Елки новые» (2017), «Елки последние» (2018), «Вторжение» (2019) и «Триггер 2» (2022). Бахшиев знаком зрителям по роли в «Параграфе 78» и «Антикиллер Д. К.».

Проект производится киностудией «Гринвич продакшн».

Когда сериал об ополченцах выйдет на экраны

Фильм выйдет в 2024 году. Премьера должна состояться в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Какие есть фильмы об ополченцах

В 2016 году вышел фильм по книге Александра Проханова «Убийство городов». По сюжету картины, свидетелем конфликта на востоке Украины становится россиянин-доброволец, присоединившийся к донецким ополченцам.

В 2019 году на экраны вышла психологическая военная драма «Донбасс. Окраина». В 2021 году зрителям представили картину «Солнцепек». Режиссеры назвали фильм художественным осмыслением событий 2014 года и ответ драме Элема Климова «Иди и смотри» — тоже показан геноцид русских.

Фото: vk.com/vesta.prod Кадр из фильма «Солнцепек»

Первый художественный фильм об СВО вышел на экраны в августе 2023 года. Действие фильма «Свидетель» происходит в феврале 2022 года на Украине. Режиссером картины выступил Давид Дадунашвили. Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе. Несмотря на это, оценки фильма были очень низкими.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов 21 сентября этого года заявил, что современному обществу необходимы фильмы о специальной военной операции, но появятся они лишь тогда, когда в обществе произойдет «осмысление происходящего сейчас». Актер отметил, что хорошие картины об СВО могут выйти на экраны не раньше чем через 10–15 лет.

«Фильмы об СВО необходимы, конечно же, и они появятся. Как появились великие фильмы о Великой Отечественной войне, но они появились через 10–15 лет, самые лучшие фильмы. Нужно осмысление», — говорил Певцов.

Читайте также:

Бывший муж Апексимовой снимет фильм об СВО. Как Николаев связан с Украиной

«Кино долго делается»: Шахназаров об отсутствии в России фильмов об СВО

Театр, орден Путина: чем занимается Константин Хабенский после начала СВО