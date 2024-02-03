«Очень злимся»: Собчак о задержании журналиста на акции по мобилизации Собчак: задержанный во время акции по мобилизации журналист имел пресс-карту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналист и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что отправила адвоката для сотрудника «Осторожно, новости», которого задержали во время несогласованной акции по мобилизации в Александровском саду в Москве. Как написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня», журналист имел при себе пресс-карту, редакционное задание и специальный жилет.

Пресс-карта, редзадание, жилет прессы у моего сотрудника были с собой. <...> Что еще нужно дать журналисту, чтобы его не задерживали? Отправила адвоката, очень злимся в редакции, очень, — сообщила Собчак.

Ранее прокуратура Москвы предостерегла жителей и гостей столицы от участия в публичной акции в Александровском саду, которая не была согласована с органами исполнительной власти. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», на мероприятии было задержано около 25 человек, большая часть из них — представители прессы. Отмечается, что в общей сложности на акцию пришли примерно 200 человек.

Во время мероприятия один из участников развернул ленту, на которой задается вопрос о сроках демобилизации. Сообщается, что участвующие в акции жены мобилизованных собрались около Красной площади, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие приурочено к 500-му дню с начала мобилизации.