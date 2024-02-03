«Осторожно, новости»: полиция увела журналистов-мужчин с акции в Москве «Осторожно, новости»: журналистов задержали на акции в Александровском саду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что полиция задержала на несогласованной акции в Александровском саду почти всех журналистов-мужчин, включая корреспондента канала. По его данным, корреспондентов посадили в автозак и привезли к зданию ОВД «Китай-город».

Отмечается, что всего на акции, приуроченной к 500-му дню с начала мобилизации, были задержаны около 25 человек, большая часть которых — журналисты. Как пишут авторы канала, всего на акцию пришли примерно 200 человек.

В свою очередь прокуратура Москвы предостерегла жителей от участия в публичной акции в центре столицы. В ведомстве подчеркнули, что массовое мероприятие не было согласовано с органами исполнительной власти города.

Ранее «Осторожно, новости» писали, что участник акции в Александровском саду в Москве развернул ленту, на которой задается вопрос о сроках демобилизации. По данным канала, участвующие в мероприятии жены мобилизованных просят вернуть мужчин домой. Они собрались у Красной площади, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Акция приурочена к 500-му дню с начала мобилизации.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что проблема с отпусками военнослужащих решается. Он также пообещал поручить Минобороны на конкретных примерах рассмотреть проблему задержек с выплатами военным и бюрократическими проволочками.