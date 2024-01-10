Путин пообещал решить вопрос с отпусками участников СВО Путин: участники СВО должны отгуливать неиспользованный отпуск позднее

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Проблема с отпусками военнослужащих решается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря. Он также пообещал поручить Минобороны на конкретных примерах рассмотреть проблему задержек с выплатами военным и бюрократическими проволочками, передает пресс-служба Кремля.

Ситуация с отпусками после ранения в спецоперации исправляется, бойцы получают такую возможность, — отметил глава государства.

Кроме того, он отметил, что отпуск у бойцов, которые его еще не «отгуляли», не должен пропадать. У них должна быть возможность использовать его позднее, добавил Путин.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что распускать мобилизованных россиян нет нужды. Протесты «жен мобилизованных», сообщения о которых периодически появляются в СМИ, депутат назвал «вбросами наших недругов, ципсошно-церэушными наработочками». По словам депутата, никакой «социальной справедливости» в такой ситуации быть не может.

До этого стало известно, что более 640 тысяч человек служат в российской армии по контракту. Из материалов Министерства обороны РФ следует, что более 40 тысяч человек приняли участие в специальной военной операции на Украине в составе отрядов БАРС.