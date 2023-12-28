Минобороны России назвало число контрактников в армии Минобороны РФ: более 640 тысяч контрактников служат в российской армии

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Более 640 тысяч человек служат в российской армии по контракту, следует из материалов Министерства обороны РФ «Армия в цифрах — 2023». По информации военного ведомства, которые передает РБК, более 40 тысяч человек приняли участие в специальной военной операции на Украине в составе отрядов БАРС.

Как говорится в материалах Минобороны, БАРС создали в 2015 году по указу российского президента Владимира Путина. В состав отрядов, в частности, включили представителей казачьих объединений. Наибольшее число добровольцев — 6,5 тысячи человек — отправились туда из Ростовской области и Краснодарского края. В настоящее время более семи тысяч человек из БАРСа выполняют задачи в зоне боевых действий.

Ранее в Минобороны рассказали, что число россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. Из них 3,6% никогда не служили в армии. По данным ведомства, 33 тысячи призванных на службу лиц прибыли в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки. В Минобороны также описали средний портрет мобилизованного гражданина: это мужчина в возрасте 35 лет со средним и средним специальным образованием. Известно, что высшее образование из всех мобилизованных имеется у 7% россиян.