«Этого хотят недруги»: Картаполов о роспуске мобилизованных Генерал Картаполов отверг необходимость распускать мобилизованных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Распускать мобилизованных россиян нет нужды, а идеи об этом подбрасывают ЦРУ и ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины), заявил «Фонтанке» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, каждый военнообязанный гражданин РФ должен быть готов всегда выполнить поставленную задачу. До этого в соцсетях появились требования ротировать мобилизованных, некоторые родственницы бойцов выходили с пикетами.

Нет никакой необходимости никого распускать. Сегодня, нет-нет, вот это всё вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами, это всё ципсошно-церэушные наработочки. Не надо их слушать. <...> Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу, — сказал Картаполов.

Всеобщая мобилизация сейчас не нужна и в ближайшее время не потребуется, заверил он. Те же, кто оказался в рядах ВС РФ в рамках частичной, уже стали профессионалами, подчеркнул генерал.

И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги, — утверждает депутат.

За службу мобилизованные получают необходимые социальные блага и «прочие дела», более защищенных людей в стране просто нет, объяснил Картаполов. Он поблагодарил военнослужащих и пожелал им здоровья.

Депутат также сообщил, что работы по внедрению электронных повесток и созданию единой системы воинского учета в России будут завершены к 2025 году. По его словам, специалисты Минцифры РФ прикладывают все усилия для достижения поставленной задачи.