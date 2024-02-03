«Осторожно, новости»: юноша развернул ленту с вопросом о демобилизации «Осторожно, новости»: в Москве юноша развернул ленту с вопросом о демобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Осторожно, новости» передает, что участник акции в Александровском саду в Москве развернул ленту, на которой задается вопрос о сроках демобилизации. По данным канала, участвующие в мероприятии жены мобилизованных просят вернуть мужчин домой. Они собрались у Красной площади, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Акция приурочена к 500-му дню с начала мобилизации. В столичной прокуратуре сообщили, что это мероприятие не согласовано с властями.

По данным канала, полиция не стала задерживать молодого человека. «Осторожно, новости» отмечает, что участников мероприятия снимают на видео неизвестные люди.

Прокуратура Москвы распространила в Telegram предупреждение об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях.

В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. Прокуратура Москвы предостерегает, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, — говорится в сообщении.

Ранее жены и матери мобилизованных 394-го и 143-го полков Приморского края записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они пожаловались на вшей и чесоточных клещей «на огневом рубеже». По их словам, военным не оказывают должную медпомощь, обмундирование солдат пришло в негодность, а новое не предоставляется.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что распускать мобилизованных россиян нет нужды. По его словам, идеи об этом подбрасывают ЦРУ и Центр информационно-психологических операций Украины. В то же время, по словам Картаполова, необходимости во всеобщей мобилизации в России в настоящее время нет «и в ближайшей перспективе эта необходимость не появится».