«Этого хотят недруги»: почему мобилизованных не отпускают домой Картаполов: нет необходимости распускать мобилизованных из зоны СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Распускать мобилизованных россиян нет нужды, а идеи об этом подбрасывают ЦРУ и ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины), заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Когда мобилизованные вернутся домой, будет ли новая волна?

Когда отпустят домой мобилизованных

В интервью «Фонтанке» Картаполов объявил, что сейчас «нет никакой необходимости никого распускать» — мобилизованные в ВС РФ хорошо справляются со своими задачами, и армия России идет вперед. Протесты «жен мобилизованных», сообщения о которых периодически появляются в СМИ, депутат назвал «вбросами наших недругов, ципсошно-церэушными наработочками».

«Вы представляете себе, что, например, осенью 42-го года, когда мы были прижаты к Волге, пришла бы депутация жен к Кремлю и сказала: „Иосиф Виссарионович, а вы давайте-ка отпустите тех, кого в 41-м призвали. Они же уже год воюют. Это что ж такое? Справедливость должна быть“. Ведь никому это не приходит в голову», — отметил Картаполов.

По словам депутата, никакой «социальной справедливости» в такой ситуации быть не может.

«Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу. Поэтому тут никакой социальной справедливости», — отрезал глава комитета.

Будет ли тотальная мобилизация

В то же время, по словам Андрея Картаполова, необходимости во всеобщей мобилизации в России в настоящее время также нет, «и в ближайшей перспективе эта необходимость не появится».

«Понимаете, ведь эти люди [мобилизованные], они уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги», — считает Картаполов.

Депутат указал, что мобилизованные «получают необходимые социальные блага и прочие, прочие, прочие дела».

«Более защищенного на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и его семьи, просто нет в нашей стране, поэтому давайте не будем лукавить. Ребята воюют, слава им за это. Огромное спасибо, и дай им Бог всем здоровья. Они выполнят эту задачу», — объявил Картаполов.

Когда закончится СВО

Противники России на Украине и на Западе полагали, что успехи ВСУ во второй половине 2022 года должны привести к «информационному взрыву» в российском обществе, однако просчитались, «потому что не понимают суть русской души и наш менталитет», заявил Картаполов. Генерал сравнил ситуацию в СВО с «декабрем 1943 года», но предостерег от прямых сравнений с Великой Отечественной.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Если взять периоды Великой Отечественной войны, то сейчас примерно [1944–1945 годы]. Немцы проиграли свою битву, а мы ее выиграли. То же самое произошло и летом, и осенью на полях Запорожья», — считает Картаполов.

Генерал дал понять, что спецоперация на Украине может не закончиться в 2024 году.

Какая главная цель СВО

На вопрос корреспондента «Фонтанки» о целях СВО генерал Картаполов подчеркнул, что главное не то, где именно закончится спецоперация, а тот факт, что ее необходимо довести до конца. По его словам, в 2023 году больше людей в России начали понимать этот факт.

«Не столь важно где, а важно, что это знамя [Победы] должно быть установлено. Это раз. И два — Вооруженные силы Украины должны прекратить свое существование как сила, которая является угрозой для нас. Вот и все. А то, что от неё [Украины] останется, должно стать нейтральным государством. Нейтральным. Ни членом НАТО, без натовских войск на ее территории. Нейтральным. Всё», — сказал Картаполов.

Что будет с призывом в России

Верхний призывной возраст в России с 1 января 2024 года был повышен до 30 лет, подтвердил глава комитета. Работа над единым электронным реестром воинского учета продолжается с участием Минцифры.

«Достаточно такая непростая работа, Минцифры очень много делает в этом направлении. Ведь можно, конечно, сказать, что создали, а на самом деле будет одна там какая-то картинка. Так нельзя. <...> И я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа будет практически завершена», — сказал Картаполов.

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