Что будет с мобилизацией и сроком службы в 2024 году: каких изменений ждать В Госдуме предложили увеличить срок призывной службы в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После того как президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ, депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил вернуть двухлетний срок службы по призыву. Зачем это нужно, будет ли новая мобилизация в 2024 году, что об этом говорят в Кремле?

Зачем предлагают увеличить срок службы в ВС РФ

По мнению депутата Гурулева, для повышения боеспособности следует не расширять призывной потенциал в России, а вернуть двухлетний срок службы в армии.

«Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки моб[илизационного] ресурса», — заявил Гурулев в передаче «Мардан».

Депутат отметил, что для того, чтобы призвать больше срочников на действующий срок службы в один год, необходимо будет забрать большое количество молодых людей с производства. В то же время их боеспособность в реальности будет невысока, добавил он.

«Есть объективные реалии, давайте просто говорить правду. Год службы не дает подготовленного солдата, разные углубления и расширения программ не помогут. Как можно в пять раз больше начать стрелять из танка, если на полигоне для этого надо еще пять директрис, в пять раз больше танков, где их взять-то? <...> Не надо ломать голову, надо служить два года», — объявил Гурулев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как увеличивается армия России

Заявления Гурулева прозвучали на фоне увеличения штатной численности ВС РФ на 170 тысяч человек. Так, российские Вооруженные силы теперь насчитывают 1,32 млн человек.

В Минобороны РФ в связи с этим отметили, что не планируется существенного увеличения призвыва.

«Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны объяснили необходимость увеличения численности расширением НАТО, продолжением военной операции на Украине и «ростом угроз для страны». По заявлению ведомства, Североатлантический альянс стягивает больше сил к границе России, развертывает системы противовоздушной обороны и ударные вооружения.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по доукомплектованию российских войск озвучил конкретные данные по набору в ВС РФ.

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах Объединенной группировки войск на военную службу принято более 452 тыс. человек», — объявил он.

Медведев отметил, что наиболее активно россияне записывались на контрактную службу в Москве, Севастополе и Чечне. Он обратил внимание на эти случаи, как на примеры системного подхода к набору контрактников в ВС РФ.

Что говорят о мобилизации эксперты

В настоящий момент необходимости в новой волне мобилизации в России нет, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он указал, что неосторожные меры могут нанести ущерб российской промышленности и торговле.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

«Смысла в новой мобилизации нет, мы побеждаем, имеющихся резервов хватает», — уверенно заявил он.

В то же время Герой России генерал-майор Сергей Липовой отметил, что мобилизация может потребоваться, если обстоятельства в зоне СВО изменятся.

«В случае начала наступления ВС России в зоне СВО вероятность новой мобилизации, конечно, высока, предположу. Но не исключаю, что вопрос о масштабной наступательной операции ВС РФ именно сейчас не стоит, пока необходимо подготовиться», — отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.

Предложение Андрея Гурулева об увеличении срока службы по призыву в России положительно оценил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, вопрос об увеличении срока службы «назрел уже давно».

«Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди будут обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора быть непосредственно в войсках. Тогда наша армия будет действительно боеспособной», — указал Соболев.

По его словам, никто не будет возражать против такого решения, если оно позволит защитить суверенитет России и отразить агрессию со стороны Запада, — однако окончательное решение остается за президентом РФ.

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