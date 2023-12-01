Потери ВСУ, планы ВС РФ, мобилизация: что Шойгу заявил о текущем ходе СВО Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч солдат

Фото: МО Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 125 тысяч человек с начала контрнаступления. Помимо этого, за полгода ВСУ также лишились 16 тысяч единиц различного вооружения и техники. Что еще рассказал глава МО РФ?

Что Шойгу сказал про мобилизацию на Украине

По мнению Сергея Шойгу, поставки западного оружия и мобилизация только увеличивают потери украинских подразделений.

«Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины. За пoлгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения», — рассказал он.

Что Шойгу сказал про планы ВС РФ

Сергей Шойгу отметил, что ВС РФ наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, в результате чего боевые возможности украинских военных значительно снижены. Он подчеркнул, что военнослужащие «действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях».

По данным министра обороны, за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелкoвых бригад.

«Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Шойгу.

Что еще известно про потери ВСУ

Последний раз об украинских потерях в ходе контрнаступления Сергей Шойгу сообщал 30 октября. К тому моменту, по его данным, ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 1,9 тысячи бронемашин и почти 600 танков.

21 ноября Шойгу рассказал, что с начала ноября ВСУ потеряли еще более 13,7 тысячи военнослужащих.

Что еще известно про контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось в июне. Западные страны и Украина признавали, что оно идет очень медленно.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, контрнаступление должно было начаться намного раньше, но для этого Киеву было необходимо западное оружие.

Зеленский в конце сентября заявил, что контрнаступление продолжится осенью и зимой. Он отметил, что будет сделано все возможное для преодоления трудностей плохой погоды.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой», — сказал украинский лидер.

Читайте также:

Российские силы оборудуют в зоне СВО семь современных полигонов

Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ

Военэксперт Коц назвал цель террористических атак ВСУ