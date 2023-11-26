Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ

Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ фактически создана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, с каждым из государств имеются соответствующие двусторонние соглашения.

Фактически она [единая система ПВО] создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение <...> с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно, с Белоруссией. Она, естественно, оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии, — сказал Шойгу.

По словам Шойгу, объединенная система ПВО уже существует в СНГ. В ОДКБ она создана по факту, отметил он.

Ранее Шойгу заявил, что системы ПВО стран ОДКБ находятся в высокой степени готовности. Министр обороны РФ отметил, что противовоздушную оборону укрепляют и усиливают с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Организация Договора о коллективной безопасности остается востребованным объединением, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все участники ОДКБ солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития блока.