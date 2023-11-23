Шойгу сообщил об укреплении систем безопасности в ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Системы противовоздушной обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в высокой степени готовности, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на полях саммита ОДКБ в Белоруссии. По словам главы ведомства, которые передает ТАСС, укрепление систем безопасности происходит с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

Готовность очень высокая, мы продолжаем делать все для того, чтобы наши совместные системы противовоздушной обороны с каждым государством — членом ОДКБ — мы их укрепляем, усиливаем, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, — заявил Шойгу.

Саммит ОДКБ под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в Минске. Ранее в столицу Белоруссии прибыл президент России Владимир Путин. Российского лидера встретили у трапа почетным караулом, он поприветствовал всех встречающих рукопожатием. Участие в саммите также примут лидеры Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Лукашенко ранее заявил, что ОДКБ является важным элементом обеспечения безопасности Евразийского региона. По его словам, необходимо проанализировать основные тенденции развития мировой военно-политической обстановки, чтобы найти новые решения для укрепления безопасности стран — членов ОДКБ.