В Кремле оценили востребованность ОДКБ Песков: ОДКБ остается востребованным объединением

Фото: kremlin

Совместное фотографирование глав государств – членов ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по-прежнему считается востребованным объединением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина. По его словам, все страны солидарны в необходимости развивать этот блок. Фрагмент видеозаписи опубликован в «Вестях недели».

ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока, — заявил Песков.

Последний саммит ОДКБ состоялся в Минске 23 ноября. Мероприятие отказался посетить премьер-министр Армении Никол Пашинян, который обвинил объединение в неоказании помощи Еревану в 2021 и 2022 годах. В то же время Армения заявила, что не планирует покидать блок.

Позднее Пашинян заявил, что решение о выходе из ОДКБ будет принято с учетом государственных интересов. По его словам, Ереван воспользуется последней возможностью, чтобы донести свою позицию до организации. В настоящий момент действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении и власти республики непрерывно поднимают этот вопрос, заявил премьер.