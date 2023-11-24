Пашинян объяснил, почему Армения не вышла из ОДКБ Пашинян: решение о возможном выходе из ОДКБ будет принято с учетом госинтересов

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учетом государственных интересов республики, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан. По его словам, Ереван воспользуется последней возможностью, чтобы донести свою позицию до организации.

Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение, то наш ориентир — государственный интерес Армении, — сказал он.

По словам Пашиняна, действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении, власти республики открыто поднимают этот вопрос. Премьер-министр объяснил, что членство в организации препятствует Еревану получать стороннюю помощь.

Армянский премьер также сообщил о готовности обменять осужденных в республике граждан Азербайджана на армянских пленных, удерживаемых азербайджанской стороной. По его словам, Ереван согласен на формат «всех на всех».

Кроме того, Пашинян отметил, что Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос анклавов на территории двух республик. По его словам, одним из принципов подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном является взаимное признание территориальной целостности государств.