Зеленский заявил о дальнейших планах по контрнаступлению Зеленский: контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой, заявил президент Украины Владимир Зеленский американским СМИ после переговоров в Конгрессе США и Белом доме. По его словам, которые приводит Bloomberg, будет сделано все возможное для преодоления трудностей плохой погоды.

Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой, — сказал Зеленский.

Ранее он заявил, что Вооруженные силы Украины возьмут Артемовск и еще два города. Он отметил, что названия последних двух городов пока нельзя раскрывать, однако планы по их захвату «очень и очень всеобъемлющие». Предполагается, что их могут начать реализовывать грядущей зимой. Эксперты считают, что с наступлением осенних холодов и дождливой погоды армия Украины приостановит свое контрнаступление. Однако Зеленский подчеркнул, что украинские военнослужащие получили опыт ведения боевых действий в таких условиях в 2022 году.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. Он отметил, что явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.