В США заявили о неспособности ВСУ конкурировать с армией России Бывший морпех США Берлетик: ВСУ не могут конкурировать с армией России

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas. По его словам, явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.

ВСУ потребовалось бы большее преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России, и они никогда бы столько не получили. Запад никогда бы не поставил им столько вооружений. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия, — отметил Берлетик.

По его наблюдениям, в США сначала утверждали, что победить Россию будет просто, однако теперь говорят, что ВСУ несут значительные потери, не продвигаясь вперед. При этом, по мнению Берлетика, на Западе утверждали о невозможности провала Украиной контрнаступления. Реальность показала, что солдаты ВСУ «просто были одноразовыми пешками», их Вашингтон хотел заставить сражаться в условиях, которые «никогда не пожелал бы своим военным», добавил экс-морпех.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление Украины прогрессирует. При этом он не привел никаких данных, на которых могли быть основаны его оценки. Он также добавил, что президент США Джо Байден рассчитывает услышать от украинского президента Владимира Зеленского рассказ о ситуации на поле боя. Встреча глав двух государств запланирована на 21 сентября.