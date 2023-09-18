В США объявили о прогрессе в контрнаступлении ВСУ Кирби заявил о «продолжении прогресса» в контрнаступлении ВСУ

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Контрнаступление Украины прогрессирует, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не привел никаких данных, на которых могли быть основаны его оценки. Также представитель американской администрации рассказал об ожиданиях президента США Джо Байдена от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении, — сказал Кирби.

Он также добавил, что Джо Байден рассчитывает услышать от Владимира Зеленского рассказ о ситуации на поле боя. Встреча глав двух государств запланирована на четверг, 21 сентября.

Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter) заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли слишком много людей в ходе конфликта с Россией. Результаты, которых удалось при этом достичь, он назвал ничтожными. Так Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал карту с подписью «украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

До этого отставной американский генерал Дэвид Петреус утверждал, что ВСУ не смогли добиться ощутимых результатов на линии фронта. По его словам, контрнаступление все еще находится на ранней стадии и затянется еще на несколько месяцев. Как уточнил Петреус, проблема украинской армии заключается в отсутствии ресурсов, достаточных для прорыва мощной линии обороны ВС РФ. В частности, у Киева нет необходимых боевых самолетов, а объемы поставок бронетехники не вызывают воодушевления.