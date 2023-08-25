«На ранней стадии»: в США разочаровали ВСУ новым прогнозом по наступлению WP: контрнаступление ВСУ продлится не менее четырех месяцев

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не смогли добиться ощутимых результатов на линии фронта, сообщил отставной американский генерал Дэвид Петреус в публикации для The Washington Post. По его словам, операция ВСУ все еще находится на ранней стадии и продлится не менее четырех месяцев.

Наступление Украины далеко от завершения. Фактически, оно все еще находится на ранней стадии — всего десять недель и, вероятно, продлится еще как минимум четыре месяца, — написал Петреус.

Он также отметил, что у американской армии есть опыт прорыва серьезных оборонительных линий во время боевых действий в Ираке. Однако у ВСУ сейчас нет тех ресурсов и возможностей, что были у Вооруженных сил США. В частности, Киев не располагает необходимыми боевыми самолетами, объемы поставок бронетехники также не вызывают воодушевления.

Ранее американский журналист Стивен Брайен утверждал, что украинская армия близка к тому, чтобы потерять важный железнодорожный узел в Харьковской области. Речь идет о городе Купянск на востоке региона. Брайен уверен, что президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили о неизбежном крахе обороны на этом участке фронта.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что командование ВСУ как раз перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. Такую активность чиновник связал с подготовкой к решающему бою за город.