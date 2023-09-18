Маск назвал результаты украинского контрнаступления ничтожными

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли слишком много людей, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter). Результаты, которых удалось при этом достичь, он назвал ничтожными.

Так много смертей за столь ничтожный результат, — написал Маск.

Так предприниматель отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал карту с подписью «украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

Ранее стало известно, что Маск отказался запускать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году, помешав ВСУ организовать атаки на корабли Черноморского флота ВМФ России. Американские власти в связи с этим инициировали расследование и «выявили серьезные пробелы» в вопросах, касающихся национальной безопасности США.

Миллиардер обвинения опровергает. Он подтвердил, что в то время система не была активирована в той местности и ее действительно просили включить. Однако он отказался это сделать, так как не захотел, чтобы компания SpaceX была вовлечена в конфликт на Украине. На этом фоне бизнесмен также напомнил, что Соединенные Штаты не объявляли войну России, а значит, нападки на него беспочвенны.