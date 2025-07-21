Симоньян шуткой о «жене-мужике» оценила блокировку Францией ее аккаунта в X

Симоньян шуткой о «жене-мужике» оценила блокировку Францией ее аккаунта в X Симоньян пошутила, что не называла жену Макрона мужчиной перед блокировкой в X

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пошутила, что не называла жену президента Франции Эммануэля Макрона мужиком. В Telegram-канале она так оценила блокировку ее аккаунта в республике в соцсети X.

Даже не знаю, чем я насолила Макрону. Я не говорила, что его жена — мужик, — посмеялась Симоньян.

Также она приложила скриншот с блокировкой своей страницы. На нем указано, что доступ к аккаунту Симоньян ограничили во Франции по требованию суда.

Ранее главред RT высказалась об идее штрафов за поиск запрещенных материалов в интернете. По мнению Симоньян, взыскания будут мешать расследованию деятельности экстремистских организаций. Журналистка привела в пример Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена).

Также Симоньян раскрыла самую «вкусную» мечту Запада о России. По ее словам, недружественные государства рассчитывают на усталость граждан РФ от спецоперации на Украине.