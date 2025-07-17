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17 июля 2025 в 10:34

Симоньян объяснила, что не так с идеей штрафовать за поиск запрещенки

Симоньян раскритиковала идею штрафовать за поиск экстремистских материалов

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Владислав Шатило/РБК/NEWS.rui

Штрафы за поиск запрещенных материалов в интернете будут препятствовать расследованию деятельности различных экстремистских организаций, такое мнение в Telegram-канале высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В качестве примера она привела Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена).

А как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК, если нам будет запрещено их даже читать?задалась вопросом Симоньян.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев рассказал, что депутаты предлагают ввести административное наказание за поиск экстремистских материалов в интернете. Он напомнил, что сейчас наказывают только за распространение такой информации.

Как объяснил юрист Илья Русяев, после принятия данного законопроекта россиянам могут грозить штрафы за просмотр запрещенного контента, в том числе при использовании VPN. По его словам, его размер составит до пяти тысяч рублей.

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Маргарита Симоньян
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