Симоньян объяснила, что не так с идеей штрафовать за поиск запрещенки

Симоньян объяснила, что не так с идеей штрафовать за поиск запрещенки Симоньян раскритиковала идею штрафовать за поиск экстремистских материалов

Штрафы за поиск запрещенных материалов в интернете будут препятствовать расследованию деятельности различных экстремистских организаций, такое мнение в Telegram-канале высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В качестве примера она привела Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена).

А как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК, если нам будет запрещено их даже читать? — задалась вопросом Симоньян.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев рассказал, что депутаты предлагают ввести административное наказание за поиск экстремистских материалов в интернете. Он напомнил, что сейчас наказывают только за распространение такой информации.

Как объяснил юрист Илья Русяев, после принятия данного законопроекта россиянам могут грозить штрафы за просмотр запрещенного контента, в том числе при использовании VPN. По его словам, его размер составит до пяти тысяч рублей.