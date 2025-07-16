Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 15:21

В Госдуме рассказали о наказании за поиск экстремистских материалов в Сети

Валеев: россиянам может грозить штраф за поиск экстремистских материалов в Сети

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты предлагают ввести административное наказание за поиск экстремистских материалов в интернете, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев, его слова приводит корреспондент NEWS.ru. Он напомнил, что сейчас наказывают за распространение такой информации.

Предлагаем установить ответственность за поиск. Речь идет о тех случаях, когда [совершается] умышленное действие на доступ к экстремистским материалам, обходя блокировку Роскомнадзора, — пояснил он.

Валеев подчеркнул, что в законе о СМИ прописано, как операторы оповещают правоохранительные структуры о поиске гражданами экстремистских материалов. Нововведение в том, что за это установят ответственность. Кроме того, наказание может наступить за передачу другим лицам своей сим-карты.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что граждан России не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сенатор отметил, что подобные попытки не считаются административным правонарушением.

Госдума
депутаты
штрафы
экстремизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Западная сеть фастфуда собралась регистрировать в России товарный знак
Хрустящие огурцы на зиму: уникальный секрет моей бабушки
Экс-губернатор Смирнов попросился на свободу после показаний на Старовойта
Володин призвал главу Минстроя отказаться от одной вредной привычки
В детском лагере под Иркутском произошла стрельба из-за вожатой
Голикова раскрыла, как изменилось число многодетных семей в России
«Люди не в себе»: в Госдуме оценили идею отправлять холостяков в армию
Подросток плохо сдал экзамен и оказался на улице
Автор сатирических мультфильмов умер в Великобритании
Москалькова заручилась поддержкой папы римского в одном вопросе
Врач связал риск заражения менингитом с одним фактором
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 16 июля, фото и видео
Вызывает зависимость: огурцы на зиму с крыжовником — пикантный рецепт
Школьный учитель избил свою мать во время ссоры, сломав ей руку
Стало известно, на что пошел Маск после ссоры с Трампом
Стало известно, перед каким важным выбором Запад поставил Зеленского
Момент удара Израиля по зданию Генштаба армии Сирии попал на видео
В Госдуме высказались о возможной детализации дипломов выпускников вузов
Раскрыты детали кадровых перестановок в правительстве Украины
Пашинян обозначил курс на развитие отношений с Россией
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.