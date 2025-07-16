В Госдуме рассказали о наказании за поиск экстремистских материалов в Сети

В Госдуме рассказали о наказании за поиск экстремистских материалов в Сети Валеев: россиянам может грозить штраф за поиск экстремистских материалов в Сети

Депутаты предлагают ввести административное наказание за поиск экстремистских материалов в интернете, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев, его слова приводит корреспондент NEWS.ru. Он напомнил, что сейчас наказывают за распространение такой информации.

Предлагаем установить ответственность за поиск. Речь идет о тех случаях, когда [совершается] умышленное действие на доступ к экстремистским материалам, обходя блокировку Роскомнадзора, — пояснил он.

Валеев подчеркнул, что в законе о СМИ прописано, как операторы оповещают правоохранительные структуры о поиске гражданами экстремистских материалов. Нововведение в том, что за это установят ответственность. Кроме того, наказание может наступить за передачу другим лицам своей сим-карты.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что граждан России не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сенатор отметил, что подобные попытки не считаются административным правонарушением.