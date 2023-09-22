Зеленский пообещал американцам взять Артемовск и еще два города

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины возьмут Артемовск и еще два города, заявил президент страны Владимир Зеленский во время своего визита в США. По его словам, которые приводит издание USA Today, названия этих городов пока нельзя раскрывать, однако планы по их захвату «очень и очень всеобъемлющи». Предполагается, что их могут начать реализовывать грядущей зимой.

Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Извините, я не скажу вам, какие города, — заявил Зеленский, выступая перед американскими журналистами.

Эксперты считают, что с наступлением осенних холодов и дождливой погоды армия Украины приостановит свое контрнаступление. Однако Зеленский заверил представителей СМИ, что оно продолжится даже зимой. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие получили опыт ведения боевых действий в таких условиях в 2022 году.

Мы сделаем все, чтобы не останавливаться в трудные осенние дни с плохой погодой и зимой, — отметил он.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина и США намерены создать новую оборонную систему. По его словам, в ее рамках планируется производить оружие, а также формировать новую промышленную базу. Это позволит создать в стране новые рабочие места.