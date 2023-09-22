Украина планирует создать совместную с США систему обороны Зеленский: Украина и США создадут совместную систему обороны

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Владимир Зеленский

Украина и США создадут новую оборонную систему, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит ТАСС, в рамках нее планируется производить оружие, формировать новую промышленную базу и открывать новые рабочие места.

Мы будем работать вместе, чтобы вместе с Соединенными Штатами Украина производила необходимое оружие. <...> Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни, — сказал Зеленский.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина получит дополнительные пакеты военной помощи от Вашингтона. Он добавил, что правительство страны практически на регулярной основе предоставляло помощь Киеву в сфере безопасности. При этом он не стал уточнять, что именно входит в пакет.

Тем временем американская газета Punchbowl сообщила, что спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не стал гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь на $24 млрд. Именно такую сумму запросил Белый дом у конгресса. До этого около 30 членов Республиканской партии отклонили запрос администрации США на выделение нового пакета помощи Киеву. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт.