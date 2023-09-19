Белый дом пообещал Украине дополнительные пакеты военной помощи

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Украина получит от США дополнительные пакеты военной помощи, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РИА Новости. По его словам, Киев об этом узнает раз в две недели.

Мы постоянно, почти на регулярной основе предоставляли дополнительную помощь в сфере безопасности Украине. Мы объявляем об этих пакетах почти каждые пару недель. Так что думаю вы можете ожидать, что вы продолжите видеть дополнительную помощь в сфере безопасности, — подчеркнул Кирби.

Координатор не стал приводить деталей того, когда следует ожидать очередного пакета помощи и что в него войдет.

При этом Киев ожидает, что западные страны предоставят помощь на $43 млрд в 2024 году, заявила глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа. Она добавила, что предстоящий год станет третьим, когда расходы Киева в два раза превышают доходы.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине новый пакет помощи, которая будет включать в том числе боеприпасы, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Также он пообещал не забыть о наступающей зиме. Всего на этот раз планируется потратить порядка €400 млн.