Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 09:05

Политолог поставил точку в споре, является ли Радев пророссийским

Политолог Шершун: Радева нельзя назвать полностью пророссийским лидером

Румен Радев Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Победивший на парламентских выборах в Болгарии Румен Радев не является полностью пророссийским политиком, заявил NEWS.ru член Экспертного клуба «Дигория» политолог Сергей Шершун. По его словам, София не станет перечить Евросоюзу, несмотря на смену внешнеполитического курса.

Восемь парламентских выборов в Болгарии за последние пять лет свидетельствуют о наличии затяжного политического кризиса. За это время ни одна из партий так и не смогла стать доминирующей силой. Они также оказались неспособны сформировать правящую коалицию, из-за чего власть находилась в состоянии турбулентности. При этом я бы не торопился называть Румена Радева и его курс пророссийским. Действительно, политика отличают более сдержанная риторика в отношении РФ, прагматизм, однако это не дает особых оснований называть его русофилом. Он неоднократно подчеркивал, что действует исходя из национальных интересов Болгарии, — пояснил Шершун.

Он подчеркнул, что Болгария уже более двух десятилетий является частью евро-атлантического сообщества, входит в ЕС и НАТО, интегрирована в западную систему безопасности и участвует в санкционной политике против России. По словам эксперта, эти обстоятельства существенно ограничивают возможности для резких изменений во внешней политике.

По итогам выборов скорее возможно говорить о некоторой корректировке внешнеполитического курса болгар, возвращении к балансу между внешними центрами силы — Россией и Западом. Исторически наши страны связывают гуманитарные и культурные связи, однако в институциональном плане Болгария глубоко интегрирована в западные структуры, и в настоящее время София против Брюсселя не пойдет, — заключил Шершун.

Ранее экс-депутат болгарского парламента Светлана Шаренкова заявила, что Радев придерживается патриотического проболгарского курса, не являясь антиевропейским или пророссийским политиком. По ее словам, призывы Радева к сотрудничеству с Россией направлены против евробюрократии, решения которой ухудшают качество жизни европейцев.

Европа
Болгария
Румен Радев
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.