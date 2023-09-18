В Раде назвали необходимую сумму помощи Украине на 2024 год Депутат Рады Пидласа заявила, что в 2024 году Киеву потребуется $43 млрд

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Киев ожидает, что западные страны предоставят помощь на $43 млрд в 2024 году, заявила глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа. Она добавила, что предстоящий год станет третьим, когда расходы Киева в два раза превышают доходы.

В будущем году мы ожидаем, и правительство будет вести переговоры, что нам нужно получить $43 млрд, — заявила Пидласа.

Она добавила, что дефицит бюджета удастся покрыть только за счет западных партнеров, кредитов и банков.

Ранее сообщалось, что Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине для обеспечения страны средствами ПВО, присоединяясь к совместной инициативе Великобритании, США, Дании и Нидерландов. По данным канадского МО, Оттава с начала 2022 года направила Киеву более 8 млрд канадских долларов, из них более 1,8 млн было выделено на военную поддержку.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предъявил Западу ряд требований в своей статье под названием «Стратегическая точка перелома». В частности, он объяснил, как на самом деле нужно помогать Киеву в ситуации, когда контрнаступление оказалось под угрозой. Данилов подчеркнул, что практика дозирования военной помощи Украине из-за страха вызвать раздражение России недопустима.