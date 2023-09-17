Канада поставит Украине ПВО на $24 млн

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Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине для обеспечения страны средствами ПВО, присоединяясь к совместной инициативе Великобритании, США, Дании и Нидерландов, сообщается в заявлении на официальном сайте Министерства обороны страны. По данным канадского МО, Оттава с начала 2022 года направила Киеву более 8 млрд канадских долларов, из них более 1,8 млн было выделено на военную поддержку.

Сегодня Уильям Блэр, министр национальной обороны, объявил, что Канада внесет свой вклад в возглавляемое Великобританией партнерство, поставляющее на Украину высокоприоритетные средства ПВО, — сообщается в документе.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предъявил Западу ряд требований в своей статье под названием «Стратегическая точка перелома». В частности, он объяснил, как на самом деле нужно помогать Киеву в ситуации, когда контрнаступление оказалось под угрозой.

Данилов подчеркнул, что практика дозирования военной помощи Украине из-за страха вызвать раздражение России недопустима. Он считает, что отказ или задержка в предоставлении Украине современного вооружения приведет к усилению Кремля.

Для предотвращения такой негативной динамики Данилов призвал Запад сформулировать согласованное видение украинской победы, создавая политическую ответственность. Также он предложил обеспечить долгосрочные поставки военной помощи Украине, учитывая избирательные политические циклы и возможные изменения конъюнктуры в Европе и США.